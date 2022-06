नूपुर शर्मा के बयान पर घमासान, दिल्ली की जामा मस्जिद से कोलकाता, प्रयागराज तक जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन

नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर सियासी घमासान जोरों पर हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर प्रयागराज और कोलकाता समेत देश के कई इलाकों में नूपुर और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है।

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नूपुर शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद से लकर प्रयागराज और कोलकाता तक बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। हालांकि ज्यादातर इलाकों में पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा किया है।

Prophet Row: Protest Continues On Nupur Sharma Statement In Delhi Prayagraj and Kolkata