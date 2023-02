पुलवामा अटैक की बरसी पर बोले PM मोदी- नहीं भूल सकते शहीदों का बलिदान, दिग्गी राजा ने फिर दिलाई विफलताओं की याद

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 14, 2023 10:45:18 am

Pulwama Attack Anniversary: आज पुलवामा अटैक की चौथी बरसी है। आज ही दिन चार साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे गाड़ी से सीआरपीएफ की ट्रक में टक्कर मार दी थी। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इन जवानों की शहादत को याद करते हुए आज पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।







Pulwama Attack Anniversary PM Narendra Modi, Rahul Gandhi and others Paid Tribute to Martyrs