अमृतसर में सनसनीखेज वारदात, ड्यूटी जा रहे ASI की गोली मारकर हत्या

मजीठा क्षेत्र में पिछले कुछ समय में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ASI जोगा सिंह के परिवार में शोक का माहौल है। उनके परिजन और सहकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच तेज कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।