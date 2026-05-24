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अमृतसर में सनसनीखेज वारदात, ड्यूटी जा रहे ASI की गोली मारकर हत्या

Amritsar ASI Murder: अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने ASI जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

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अमृतसर

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Devika Chatraj

May 24, 2026

Punjab ASI Shot Dead

पंजाब में ASI की गोली मारकर हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

Punjab ASI Shot Dead: पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) जोगा सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। यह घटना आज (रविवार) को मजीठा इलाके में सुबह-सुबह हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

ड्यूटी जाते समय हुई फायरिंग

जानकारी के अनुसार, ASI जोगा सिंह अपने घर से ड्यूटी पर निकले थे। रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर अचानक फायरिंग कर दी। हमले में उन्हें दो गोलियां लगीं, जिनमें से एक घातक थी।

मौके पर शहीद हुए ASI

गंभीर रूप से घायल जोगा सिंह मौके पर ही शहीद हो गए। उनकी उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। वे कई सालों से पंजाब पुलिस में सेवाएं दे रहे थे और मजीठा क्षेत्र में तैनात थे।

घटनास्थल पर मिले सबूत

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया और यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस, अन्य सबूत जुटाए हैं। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है।

हत्या की वजह जानने की कोशिश में जुटी टीम

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह एक बेहद गंभीर घटना है। हम हमलावरों की पहचान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही गिरफ्तारियां होंगी। हम इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांच रहे हैं। अभी तक हमलावरों के मोटिव या पहचान के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत दुश्मनी, पुराना केस या संगठित अपराधी गिरोह की संभावना शामिल है।

पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर उठा सवाल

मजीठा क्षेत्र में पिछले कुछ समय में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ASI जोगा सिंह के परिवार में शोक का माहौल है। उनके परिजन और सहकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच तेज कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Updated on:

24 May 2026 10:20 am

Published on:

24 May 2026 10:09 am

Hindi News / National News / अमृतसर में सनसनीखेज वारदात, ड्यूटी जा रहे ASI की गोली मारकर हत्या

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