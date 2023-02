पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत में गिराए ड्रग्स और चाइना मेड हथियार, BSF ने समय रहते किया बरामद, जांच जारी

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 10, 2023 10:58:07 am

9 और 10 फरवरी की रात पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सतर्क बीएसएफ सैनिकों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास करने वाले एक ड्रोन का पता लगाया।

Punjab: BSF shot down drone attempting intrusion into Indian territory from Pak side