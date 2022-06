बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं CM मान, मंत्री पद की रेस में शामिल कई नाम

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब सीएम भगवंत मान जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। ये विस्तार बजट सत्र के बाद और राष्ट्रपति चुनावों से पहले होने की उम्मीद है।

पंजाब के बजट सत्र के बाद सीएम भगवंत मान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके हैं। डॉक्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किये जाने के बाद से मंत्रिमंडल में 8 पद खाली हैं। मान सरकार अपने कैबिनेट में 4-5 मंत्रियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा मान सरकार द्वारा कई विभागों में फेरबदल भी की जा सकती है। ये फेरबदल रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही किया जाएगा। वर्तमान में सीएम मान के अलावा उनके कैबिनेट में 9 मंत्री हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री शीट 18 मंत्री हो सकते हैं। सात पद पहले ही खाली थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे विजय सिंगला को हटाए जाने से कुल 8 पद खाली हो गए हैं।

