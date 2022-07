Punjab News: सर्दियों में 90% से ज्यादा घरों को मिलेगा शून्य बिजली बिल- CM भगवंत मान

Punjab News: पंजाब की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के वादे के बाद सीएम भगवंत मान की सरकार ने घोषणा की है कि सर्दियों में पंजाब के 90 फीसदी घरों का बिल शून्य हो जाएगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाले देशद्रोहियों के वंशज अब शहीदों की साख पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंजाब में बिजली बिल को शून्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया और कहा कि सर्दियों में 71 लाख घरों का बिली शून्य होगा।

Punjab CM Bhagwant Mann says, in winter, more than 90% households will get zero bill