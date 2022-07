भारत-चीन सीमा पर शहीद हुए जवान के गांव पहुंचे पंजाब CM भगवंत मान, परिजनों को सौंपा एक करोड़ का चेक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर जिले के लोहके कलां गांव पहुंचे। जहां उन्होंने बीते दिनों लद्दाख में शहीद हुए सिख रेजिमेंट के जवान कुलदीप सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपए का चेक सौंपा।

Punjab CM gave a check of one crore to the Family of Martyred Solider