पंजाब के सरकारी दफ्तरों का बदल जाएगा काम करने का तरीका, मान सरकार ने लिया अहम फैसला

CM Bhagwant Mann Big Decision: पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो फाइल की बजाय डिजिटल तरीके से कामकाज को प्रमोट करना शुरू करें। इसके लिए उन्होंने कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

Published: May 28, 2022 06:12:57 pm

पंजाब सरकार अब सरकारी दफ्तरों के कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सरकारी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने सरकारी दफ्तरों में फाइलों की जगह ऑनलाइन काम करने पर चर्चा की। उन्होंने एक अहम फैसले में सभी सरकारी अधिकारियों को ई-ऑफिस को प्रमोट करने के लिए कहा ताकि काम में अधिक पारदर्शिता आ सके।

Punjab CM Bhagwant Mann directs authorities to Promote e-office for more transparency