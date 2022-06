Punjab CM भगवंत मान के आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, कई हिरासत में

Punjab Congress Protest: पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये नेता सीएम के आवास को घेर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार कर चंडीगढ़ ले जाया गया है।

पूर्ववर्ती कांग्रस सरकार में मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ़्तारी का कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुँच गए। सभी ने आवास परिसर के अंदर धरना दिया तो पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया और फिर मिलने से सीएम ने मनअ कर दिया।

Punjab Congress leaders taken into custody for protesting at CM's residence