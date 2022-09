पंजाब सरकार के पास नहीं बचा है फंड? सरकारी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिली सैलरी

सितंबर महीने में 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी नहीं आई है। इस वजह से अब पंजाब में इसको लेकर चर्चा है कि राज्य सरकार फंड की कमी के संकट से जूझ रही है। हालांकि, इसपर पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह में छह दिन जाने के बाद भी अगस्त की सैलरी नहीं मिली है। आमतौर पर महीने की एक तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन अदा कर दी जाती है। इसके चलते ये चर्चा है कि राज्य सरकार फंड की कमी से जूझ रही है। अब इन खबरों पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों वेतन अदा करने में देरी हुई है।

Punjab govt employees did not get salaries, AAP govt did not have funds!