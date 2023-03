पंजाब: अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट, बड़ी संख्या में जवान तैनात

Amritpal Singh Arrest: वारिस पंजाब दे प्रमुख खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर है। बुधवार को उसने एक वीडियो मैसेज जारी कर पूरी दुनिया के सिख संगठनों को एकजुट होने की अपील की थी। अब उसकी धरपकड़ को लेकर पंजाब के जालंधर और कपूरथला में हाईअलर्ट किया गया है।

Punjab: High alert in Jalandhar and Kapurthala for arrest of Amritpal Singh