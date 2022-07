पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा, स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत, कई घायल

पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के होशियारपुर में स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद हर तरफ चीख-पुकार मच गई। हादसे के दौरान स्कूल बस बच्चों से भरी थी। इस हादसे में अब तक के एक बच्चे के मौत की खबर सामने आई है।

पंजाब के होशियारपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के दसूहा इलाके के नजदीक एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक निजी स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के दौरान स्कूल बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। इस घटना में 12 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि एक बच्चे की मौत की भी खबर है। बस सुपरवाइजर और घायल बच्चों को जालंधर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब साढ़े 7 बजे हुआ। जब टांडा से एक निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी।







Punjab News Major Accident In Hoshiarpur School Bus Full Of Children Was Hit By Truck One Death