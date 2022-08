Punjab News: भारी बारिश के बाद चक्की नदी का बढ़ा जलस्तर, बह गई पठानकोट एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क

पंजाब में पठानकोट हवाईअड्डे की ओर जाने वाली सड़क बह गई। कहा जा रहा है की भारी बारिश के कारण चक्की नदी में पानी का बहाव बढ़ जाने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गया। पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार यह इलाका हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आता है और जिला प्रशासन ने इस मामले को उनके साथ उठाया है। वे इस पर काम कर रहे हैं।

Published: August 07, 2022 10:52:57 am

उत्तर भारत में कई हफ्तों से भारी बारिश जारी है, राज्यों से भूस्खलन और अचानक बाढ़ की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और कुछ बहते पानी के कारण बह भी गई हैं। हाल ही में एक मामले में हिमाचल प्रदेश की एक सड़क से सटी चक्की नदी में पानी का बहाव बढ़ जाने से एक सड़क बह गई। चक्की नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है। यह हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास ब्यास में मिल जाती है।

Road leading to Pathankot airport washed away as Chakki river overflows