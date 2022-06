Sangrur By Election Result 2022: मजह 3 महीने में ही ढह गया भगवंत मान का किला, किन वजहों से मिली हार?

Sangrur By Election Result 2022: संगरूर में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ अकाली दल (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान को जीत मिली है। आखिर आम आदमी पार्टी की हार के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं?

पंजाब विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी को संगरूर के लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। सीएम भगवंत मान के विधायक बनने के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा की लड़ाई कही जा रही थी। ये एक इकलौती लोकसभा सीट थी जो आप के पास थी लेकिन भगवंत मान द्वारा सीट छोड़ने के तीन महीने बाद ही आप का किला ढह गया है। इस हार के पीछे सिद्धू मूसेवाला की हत्या को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा AAP के उन वादों को भी अहम माना जा रहा है जिसमें पार्टी ने मुफ़्त बिजली देने और महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कही थी।

