मानव तस्करी के मामले में पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा, गिरफ्तार कर भेजा गया पटियाला जेल

मानव तस्करी के मामले में पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले 2018 में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे दलेर मेहंदी ने चुनौती दी थी, लेकिन पटियाला कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।

पटियाला कोर्ट ने पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 2003 के मानव तस्करी मामले में दो साल जेल की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद तुरंत उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके पटियाला जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने का लगा था, जिसके लिए वह पैसा लेते थे। इस मामले में 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने सत्र अदालत में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

Punjabi singer Daler Mehndi sentenced to 2 years in human trafficking case, arrested and sent to Patiala Jail