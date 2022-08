सिद्धू मूसेवाला के पिता का दावा- मेरे बेटे की हत्या के पीछे कुछ सिंगर और राजनीतिक लोग, जल्द करूंगा खुलासा

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे कुछ सिंगर और राजनीतिक लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में वह जल्द ही खुलासा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस हत्या के कारण सिद्धू मूसेवाला की बढ़ती शोहरत को बताया है।

लोकप्रिय पंजाबी सिंगर, रैपर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लगभग 80 दिन बीत जाने के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार यानी आज सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता से मिलने हजारों पहुंचे। इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कि मेरे बेटे ने थोड़े समय में ज्यादा तरक्की कर ली थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बेटे कि हत्या के पीछे कुछ सिंगर और राजनीतिक लोगों का हाथ था।

