QS University Ranking में भारत को बड़ा झटका, पिछड़े डीयू, जामिया और जेएनयू, चीन का बढ़ा दबदबा

देश की तीन बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देश चीन का दबदबा बढ़ गया है। अमरीका और ब्रिटेन के बाद और एशिया में चीन सबसे आगे आ गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में भले ही देश के नौजवान दुनियाभर में अपना नाम कर रहे हों, लेकिन भारत की तीन बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में गिरने से इस क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। दरअसल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में दिल्ली में स्थित देश की तीन प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटी - दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग में गिरावट आई है। रैंकिंग में फिसलने का एक मुख्य कारण संकाय-छात्र अनुपात पैरामीटर को बताया जा रहा है। इसकी वजह से तीनों विवि की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।

Qs University Ranking 2023 Three Indian Universities Rank Have Dropped, China On Top