राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा- देश में मौजूदा हालात चिंताजनक, मेरे जन्मदिन पर न मनाएं जश्न

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन हैं। उन्होंने इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि देश में मौजूदा हालात चिंताजनक हैं। मेरे जन्मदिन पर किसी तरह का जश्न न मनाएं।

Rahul Gandhi:सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर देशभर में युवा विरोध प्रर्दशन कर रहे हैं। कई राज्यों में इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। सरकार इसको लेकर कई प्रकार की छूट का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद भी विरोध कम होते दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्म दिन है, उन्होंने इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मेरे जन्मदिन पर किसी तरह का जश्न न मनाएं।

Rahul Gandhi appeals to party workers not to celebrate his birthday