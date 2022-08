'ड्रग माफियाओं पर जवाब तो देना पड़ेगा', Rahul Gandhi ने गुजरात में बढ़ते नशा कारोबार पर PM मोदी को घेरा

Rahul Gandhi on Gujarat Drug Mafia: राहुल गांधी ने गुजरात में बढ़े ड्रग और नशे के कारोबार पर राज्य व केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, "गुजरात में ड्रग कार्टेल चला रहे ‘Narcos’ को NCB एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नही पकड़ पायीं?"

गुजरात पिछले कुछ समय से राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा ड्रग माफियाओं की वजह से चर्चा में है। गुजरात में ड्रग व नशे के कारोबार का असर सीधा आम जनता पर दिखाई दे रहा है। राज्य में बढ़ते ड्रग व नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और ट्वीट कर पूछा है कि वो इसपर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने इस मामले में गुजरात सरकार द्वारा ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने की भी बात कही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाली है।

Rahul Gandhi attack on PM Modi in a series of tweet, ask, why keep silence over drug cartels in Gujarat?