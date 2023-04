मानहानि केस: राहुल गांधी को मिली जमानत, सजा रद्द करने की मांग पर 3 मई को होगी सुनवाई

Rahul Gandhi Defamation Case: 'मोदी सरनेम' वाले मानहानि केस में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत कोर्ट में अपील दायर की। इस मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई है। सजा रद्द करने संबंधी राहुल गांधी की दूसरी अपील पर सूरत सेंशस कोर्ट में 3 मई को अगली सुनवाई होगी।

Rahul Gandhi got Bail in Defamation Case, next hearing will be on May 3 in Surat Court