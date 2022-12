भाजपा ने राहुल गांधी को बताया 'जयचंद', खरगे से की पार्टी से निष्कासित करने की मांग

Rahul Gandhi Statement on Tawang Clash: तवांग झड़प पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉफ्रेंस कर राहुल गांधी को जयचंद बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।

Rahul Gandhi is Jaichand, Kharge should expel him from Congress: BJP