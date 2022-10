भाजपा सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले- '8 साल में महिलाओं की स्थिति हुई बद से बदतर'

राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह महिला विरोधी है, उनके शासन काल में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को देश की ताकत बताते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बराबरी के अधिकार दिलाना, हमारा प्रण है।

Rahul Gandhi lashed out at BJP government, said - 'The condition of women has gone from bad to worse in 8 years'