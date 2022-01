Shaheed Diwas 2022: 'एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी', बापू की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का ट्वीट

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, "एक हिंदुत्ववादी ने गाँधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गाँधी जी नहीं रहे। जहाँ सत्य है, वहाँ आज भी बापू ज़िंदा हैं!"

Updated: January 30, 2022 10:47:22 am

आज महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को याद किया और ट्विटर पर पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने हिन्दुत्व पर निशाना भी साधा है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें शहीद दिवस लिखा है और महात्मा गांधी का चश्मा भी बना हुआ है। इसके अलावा इस फोटो में लिखा है 'रघुपति राघव राजा राम!"

Rahul Gandhi pays homage to Mahatma Gandhi on his death anniversary