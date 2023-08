Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Aug 20, 2023 09:13:11 am

Rajiv Gandhi Birth anniversary: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपका निशान ही मेरा रास्ता है।

Rahul Gandhi pays tribute to Rajiv Gandhi on his birth anniversary