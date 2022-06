राहुल गांधी ED से मांगी राहत, पूछताछ को 20 जून तक टालने का किया अनुरोध, मां सोनिया गांधी हैं अस्पताल में

Rahul Gandhi:प्रवर्तन निदेशालय (ED) कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार 3 दिन पूछताछ की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ED ने 17 जून को राहुल गांधी को फिर से पेश होने के लिए कहा है। इसके बाद राहुल गांधी ED से राहत मांगते हुए पूछताछ को 20 जून तक टालने का अनुरोध किया है।

Rahul Gandhi: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार 12 जून से लेकर 15 जून तक लगातार 3 दिन पूछताछ की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चौथे दौर के पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने आज प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर मां की बिमारी का हवाला देते हुए राहत की मांग की है।

Rahul Gandhi requests ED to postpone his questioning to June 20