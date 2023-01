जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में रुकी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का आरोप- नहीं मिल रही सुरक्षा

राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में रुक गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यात्रा को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण यात्रा को रोकना पड़ा है।

Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra stopped in Jammu-Kashmir's Banihal, Congress said - Security is not available