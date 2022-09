Bharat Jodo Yatra: कंटेनर में रात गुजारेंगे राहुल गांधी, 150 दिन में 3570 किलोमीटर तय करेंगे यात्रा, जानिए किन रुटों से गुजरेगी 'भारत जोड़ो यात्रा'

Bharat Jodo Yatra: 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी सहित अन्य नेता कंटेनर में रात गुजारेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए 50 से 60 कंटेरन तैयार कराए गए हैं, जिसमें सोने के लिए बेड, टॉयलेट व कुछ में एसी की सुविधा भी मौजूद है।

कांग्रेस पार्टी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा'शुरू कर रही है। यह यात्रा 105 दिनों में 12 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी, जिसके तहत लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी 150 दिनों तक 'भारत जोड़ो यात्रा' के तहत 3,500 किलोमीटर का सफर करेंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान 150 दिनों तक राहुल गांधी सहित अन्य नेता कहां व कैसे रहेंगे? रात को सोएंगे कहां और खाना कहां खाएंगे?

Rahul Gandhi will sleep in a container, travel 3570 km in 150 days, know which routes will pass through 'Bharat Jodo Yatra'