डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही ट्रेन के इंजन से टकराया सांड, घंटों तक रेल यातायात रही प्रभावित

ब्रह्मपुत्र मेल के इंजन से एक सांड के टकराने के बाद ट्रेन में तेज आवाज होने लगी। जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इंजन में वायर फंस जाने से ट्रेन खिंचती हुई दो किलोमीटर दूर भरवारी स्टेशन पर आ गई। गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी और बड़ा हादसा होन से बच गया।

दिल्ली-हावड़ा रूट पर कौशांबी जिले के भरवरी रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात सांड दिल्ली -हावड़ा रेल लाइन पर डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रेन का इंजन ओवर हेड इलेक्ट्रिक (OHE) वायर से टकरा गया और वायर इंजन में फंस गया। इस कारण करीब साढ़े 10 घंटे तक यातायात बाधित रहा। रेलवे के इंजीनियर लाइन ठीक करने में सारी रात जुटे रहे। सुबह 6.25 बजे अप लाइन पर पहली ट्रेन रवाना कर दी गई।

Rail traffic hit for hours after Brahmaputra Mail hits bull on Delhi-Howrah Railway Track