रेलवे ने हनुमान जी को भेजा नोटिस, 10 दिनों में खाली करें मंदिर वरना होगी कानूनी कार्रवाई

रेलवे अब हनुमान जी को भी नोटिस भेजने लगा है। यह सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो लेकिन यह सच है। दरअसल झारखंड के धनबाद जिले में रेलवे अधिकारियों ने हनुमान जी नोटिस भेजकर मंदिर खाली करने को कहा है।

Railway Notice pasted outside Hanuman Temple in Dhanbad said Clear the Temple