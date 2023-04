एक और जोशीमठ की आशंका के बीच लोगों ने टिहड़ी में रुकवाया रेलवे टनल का काम, मेन गेट पर जड़ा ताला

Railway Tunnel work stopped in Tehri: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए टिहड़ी में जारी सुरंग निर्माण कार्य से आस-पास के गांव में जमीन धंस रही है। लोगों के मकानों में दरारें आ रही है। इससे आंशकित होकर लोगों ने टिहड़ी में जारी टनल निर्माण कार्य को रोकवा दिया है।

Railway Tunnel work stopped in Tehri by Local, Says It's Cracking Houses