20 रुपए के तिरंगे के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन से 38 रुपए काटेगा रेलवे, कर्मचारी यूनियनों ने शुरू किया विरोध

Salary Cut for Trianga in Railway: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय रेलवे अपने सभी कर्मचारियों को तिरंगा देगा। लेकिन इसके लिए उनके वेतन से 38 रुपए काटे जाएंगे। रेलवे द्वारा इस नियम की घोषणा के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है।

Salary Cut for Trianga in Railway: देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह बेहद खास है। इस खास मौके को 'आजादी के अमृत महोत्सव' के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। इस बीच अब बीजेपी ने 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम मनाने की घोषणा की है। जिसके लिए बड़े जोर-शोर से प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के तहत रेलवे ने एक ऐसी घोषणा की, जिससे उसके कर्मचारी खफा है।

Railways Cut rs 38 from Salary of Employees for Trianga Protest start