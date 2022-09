रेलवे ने शेयर की दुनिया के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेलवे ब्रिज' की चौंकाने वाली तस्वीरें, जानिए खासियत

भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे 'चिनाब रेलवे ब्रिज' की चौंकाने वाली तस्वीरें शेयर की हैं। बादलों के बीच इस ब्रिज की खूबसूरती देखते ही बन रही है, जिसमें लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। आइए इस ब्रिज के बारे में जानते हैं।

भारतीय रेलवे ने जम्मू-कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीरें शेयर की हैं, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का हिस्सा है। पिछले महीने 14 अगस्त को इस ब्रिज का गोल्डन जॉइंट यानि कि आखिरी जोड़ लगाया गया था, जिसके बारे में बताते हुए रेलवे ने फोटो भी शेयर की थी। उस समय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ब्रिज में तिरंगा झंडा भी फहराया गया था और आतिशबाजी भी की गई थी। यह ब्रिज फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है।

Railways shared shocking pictures of the world's highest Chenab Railway Bridge, know the specialty