देश के 25 राज्यों में बारिश, गुजरात के 6 जिलों में बाढ़, IMD ने जारी किया अलर्ट

देश के 25 राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। वहीं गुजरात में भारी बारिश के कारण 6 जिलों में बाढ़ है, जिसके कारण 174 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नवसारी और वलसाड जिले प्रभावित हैं। मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंच कर राहत और बचाव का काम कर रही हैं।

देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक भारी बारिश हो रही है। वहीं गुजरात के 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण स्कूल-कॉलेजों में छूट्टी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट नवसारी और वलसाड सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुजरात के 174 गावों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Rain in 25 states of the country, floods in 6 districts of Gujarat, IMD issued alert