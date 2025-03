Raipur Alert: लटक रहे पुराने पोस्टर दे रहे हादसों को न्योता, सिर पर मंडरा रहा खतरा

धार्मिक आयोजनों, जन्मदिन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों (religious events, birthdays and other social events) के दौरान शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों और बिजली के खंभों पर बैनर-पोस्टर (banners and posters ) लगाना आम (common ) हो गया है। हालांकि, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी ये पोस्टर महीनों तक लटके रहते हैं, जिससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि यातायात और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ रहा है।