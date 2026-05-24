राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर के ठगों ने गुजरात को बनाया ठिकाना, म्यूल अकाउंट के जरिए देशभर में 631 करोड़ का हेरफेर, 13 गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों और उनके म्यूल अकाउंट के खिलाफ देशभर में 982 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 231 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है। वहीं जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों के नेटवर्क के जरिए देशभर में 631 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय हेरफेर किया गया। गुजरात में ही ऐसे 77 मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ है।