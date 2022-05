Anti Tobacco Day: सिर्फ Rajasthan में तंबाकू उपभोग पर सालाना 25 हजार करोड़ फूंक देते हैं लोग

तंबाकू सेवन करने वाली 70 फीसदी महिलाओं को गर्भकालीन जटिलताएं विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू में निकोटिन, कार्बन मोनो ऑक्साइड और टार समेत कई हानिकारक रसायन होते हैं। इससे महिलाओं विशेषकर गर्भवती मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे अजन्मे बच्चे के फेफड़े, मस्तिष्क में दिक्कत और अंगों में विकृति सहित कई दिक्कतें हो सकती हैं। महिला चिकित्सालय की सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर मोहन मीना का कहना है कि महिलाएं तो सिर्फ दिखावे के चक्कर में धूम्रपान करती हैं। लेकिन इससे कई बार गर्भावस्था तक में में कई जटिलताएं आ जाती हैं। वहीं महिला चिकित्सालय की ही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी राठौड़ का कहना है कि महिला अस्पताल में ही रोजाना 10 से 15 गर्भवती महिलाएं ऐसी आती हैं, जो कि लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रही हैं। इनमें 70 फीसदी महिलाओं में जटिलताएं मिलती हैं।

साल में 13 लाख मौतें और 27 अरब डॉलर का नुकसान विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तंबाकू का उपयोग कई पुरानी बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिसमें कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक तक शामिल हैं।WHO के अनुसार, तंबाकू सेवन भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 13 लाख 50 हजार मौतों का कारण है। शीर्ष स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। देश में विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया, 2016-17 के अनुसार, भारत में लगभग 267 मिलियन वयस्क (15 वर्ष और अधिक) यानी 26 करोड़ लोग (सभी वयस्कों का 29%) तंबाकू के उपयोगकर्ता हैं। भारत में तंबाकू के उपयोग का सबसे प्रचलित रूप धुआं रहित तंबाकू है और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद खैनी, गुटखा, तंबाकू के साथ सुपारी और जर्दा हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले तंबाकू के धूम्रपान वाले रूप हैं बीड़ी, सिगरेट और हुक्का।

विश्व स्तर पर, तंबाकू का उपयोग सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इससे न केवल लोगों की जान जाती है, बल्कि भारी सामाजिक और आर्थिक लागत भी आती है। वर्ष 2017-18 में 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण होने वाली सभी बीमारियों की कुल आर्थिक लागत INR 177 341 करोड़ (27.5 बिलियन अमरीकी डालर) आंकी गई थी।

मां और बच्चे दोनों के जीवन हो रहे तबाह बात सिर्फ तंबाकू सेवन करने वालों तक ही सीमित नहीं है। तंबाकू के सेवन से जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत पर नकारात्मक असर होता है और इस तरह से भावी पीढ़ी को भी बचाने का सवाल है। आइए बताते हेैं , तंबाकू सेवन से कैसे मां और संतानों दोनों के जीवन तबाह हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कई गर्भवती महिलाएं गर्भधारण के समय से ही गुटखा-पान मसाला, जर्दा का सेवन और धूम्रपान करती हैं। राजधानी के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में भी करीब 10 फीसदी ऐसी महिलाओं के प्रसव होते हैं। जिनमें 70 फीसदी के बच्चे जन्म से बीमार पैदा हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि मां की तंबाकू सेवन की लत गर्भस्थ शिशु को कोख में ही बीमार बना रही है। ऐसे शिशु जन्म लेनेे के लंबे समय तक इसका दंश झेल रहे हैं। आइए आपको एक नजर में बताते हैं कि किस तरह से माँ और बच्चे दोनों तंबाकू सेवन का दंश झेल रहे हैं ----

मां की तंबाकू सेवन की लत से कोख में बीमार हो रहे शिशु

अस्पतालों में रोज 10% प्रसव ऐसी महिलाओं के, 70 फीसदी में जटिलता

समय से पहले प्रसव होना, शिशु कमजोर और कुपोषित

गर्भ में शिशु की मृत्यु

मां-शिशु दोनों में ऑक्सीजन की कमी, गर्भवती होने में देरी, बांझपन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी।

शिशु में जन्म जन्मजात कई विकृतियां

अब ग्राम पंचायतों में पास हो रहे हैं तंबाकू रोधी प्रसताव तंबाकू के सेवन में कमी नहीं आते देख अब सरकारें इस पर काबू पाने के लिए नए-नए तरीकों और नवाचारों को भी अमल में ला रही हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण (Tobacco Control) कार्यक्रम के संयुुक्त निदेशक डॉ.एस.एन. धोलपुरिया के अनुसार भारत में पहली बार तंबाकू नियंत्रण विषय पर किसी राज्य में एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। जिसमें तंबाकू जैसे जहर के खिलाफ आम जन से प्रस्ताव पारित करवा (Anti Tobacco Day - Say no to Tobacco) रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राजन चौधरी का कहना है कि तंबाकू मुक्त राजस्थान (Tobacco Free Rajasthan) अभियान की सफलता तभी होगी जब नए तंबाकू उपभोग में कमी आए। युवाओं को शपथ दिलाने का लक्ष्य प्राप्त होता है तो वर्ष-2030 तक राहत मिल सकती है।