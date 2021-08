Rajiv Gandhi Birth Anniversary: पीएम मोदी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने भी किया पिता को नमन

नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ( Rajiv Gandhi Birth Anniversary ) की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने पिता की नमन करने उनके स्मृति स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे।

Tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi Ji on his birth anniversary.