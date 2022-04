रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत

Defence Minister Rajnath Singh: आज असम के गुवाहाटी में 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य और पराक्रम की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है।

Updated: April 23, 2022 04:57:01 pm

Ceremony to honor the veterans of the 1971 war: 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शहीद होने वाले सैनिकों के लिए कई बड़े एलान किए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य और पराक्रम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इंडो-चाइना के टकराव के समय मैंने अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। इससे मेरा भरोसा पक्का हो गया कि दुनिया की भी कितनी बड़ी ताकत हो वो भारत माता की शीश को नहीं झुका सकती है।

इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने बताया कि यह भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास 15 लाख सैनिक सक्रिय रूप से सेना में काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिकों की संख्या करीब इसका दुगना है। जहां सक्रिय सैनिक भारत की ताकत है, वहां वेटरेंस उस ताकत के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली प्रेरणा हैं।



यह हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या है कि जहां हमारे पास कारगिल की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सैनिकों की अच्छी संख्या है, वहीं 1971 और 1965 की लड़ाई में देश की आन-बान-शान के लिए लड़ने वाले पूर्व सैनिक भी हमारे बीच आज भी मौजूद है।

सेना के शौर्य और पराक्रम को छोटा करके देखने वालों के कारण लगती है ठेस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लोकतंत्र में विरोधी दल भी होते हैं। मैं सभी विरोधी दलों पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कभी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे लगता है कि हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को छोटा करके देखा जा रहा है तब उस समय ठेस लगता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लोकतंत्र में विरोधी दल भी होते हैं। मैं सभी विरोधी दलों पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कभी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे लगता है कि हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को छोटा करके देखा जा रहा है तब उस समय ठेस लगता है।



पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने सबसे अधिक लाभ नार्थ ईस्ट राज्यों को

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आप सब जानते ही है कि पिछले साल ही हमने 1971 के युद्ध का ‘स्वर्णिम विजय वर्ष’ मनाया। पूरे देश में 1971 की लड़ाई का क्या महत्व है वह मैं आज यहां दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उससे आप सब अच्छी तरह परिचित है। मगर 1971 की लड़ाई ने भारत को एक राणनीतिक लाभ मिला है।



इस लड़ाई से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के बनने से सबसे अधिक लाभ नार्थ ईस्ट के राज्यों को हुआ है क्योंकि सीमा पर जिस तरह का तनाव वेस्टर्न फ्रंट पर देखने को मिलता है, वह कभी भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर नहीं देखने को मिलता क्योंकि बांग्लादेश हमारा मित्र पड़ोसी देश है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति और स्थिरता है वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बेहतर तालमेल का परिणाम है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य-भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है।



सीमा पार करके आतंक के खिलाफ होगी कार्रवाई

हम आतंक बाद के सफाई करने पर भी लगे हुए हैं। देश के अंदर से आतंकवाद तो मिटाएंगे भी यदि बाहर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो हम सीमा पार करके भी आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।



मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने की कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई फैसलें लिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ग्रुप C और ग्रुप D में 2% आरक्षण को फिर से शुरू किया है। जो सैनिक देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं उनको अब 20 लाख की जगह 50 लाख रुपये और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा हमारी सरकार आगे भी जवानों के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी।

