Rajnath Singh in JK: जम्मू कश्मीर में गरजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कहा- पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा

Rajnath Singh Statement on Pok: कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो-टूक कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।

Rajnath Singh Says Pak Occupied Kashmir is a part of India in Kashmir