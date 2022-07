जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव! राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा

जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते है। रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश में कार्यकर्ताओं से राजनीतिक समीकरण सहित कई मुद्दों में चर्चा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पार्टी के कार्यकर्ताओं और राजनीतिक स्थिति, समीकरण के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और भाजपा के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की।

