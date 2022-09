मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 41 दिन के संघर्ष के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने सुबह 10.20 बजे अंतिम सांस ली। पोस्टमॉर्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके भाई के घर भेजा गया।

देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। बुधवार को उन्होंने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 41 दिन के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। खास बात यह है कि इतने दिन एम्स में रखने के बाद भी राजू श्रीवास्तव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। ऐसे में कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो आखिर उनकी मौत के बाद उनका पोस्टमॉर्टम क्यों कराया गया, क्योंकि आमतौर पर इसकी जरूरत तब पड़ती जब किसी तरह की जांच पड़ताल करनी हो या फिर मौत के असली कारणों का पता लगाना है। यही वजह है कि लोगों के जहन राजू श्रीवास्तव की मौत को लेकर सवाल उठने लगे।

