कश्मीर मुद्दे पर हरिवंश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा- 'कश्मीर को लेकर झूठा प्रचार फैलाना बंद करे'

भारत ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित IPU में पाकिस्तान को जमकर सुनाया। पाकिस्तान ने इस मंच से कश्मीर राग अलापा जिसके बाद हरिवंश ने इसकी आलोचना की।

अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित 145 वीं इंटर पर्लियामेंट्री यूनियन (IPU) में विधानसभा में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने जमकर लताड़ लगाई है। रवांडा में हो रहे 145वीं IPU विधानसभा में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने फिर से इस मंच का दुरुपयोग किया और मेरे देश के खिलाफ झूठा प्रचार कर इस सभा को मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश की।

