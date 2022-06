Rajya Sabha Election: 3 राज्यों में निर्दलियों के हाथ कमान, नवाब मलिक-अनिल देशमुख नहीं डाल सकेंगे वोट, कर्नाटक में कांग्रेस पर BJP की मदद का आरोप

एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धरमैया पर लगाया भाजपा की मदद करने का आरोप जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, सीटी रवि भाजपा के महासचिव हैं, तो वह कांग्रेस कार्यालय में कैसे घुसे? इससे पता चलता है कि सीटी रवि भाजपा उम्मीदवार की जीत में सहयोग के लिए सिद्धारमैया से मिलने गए थे।

जेडीएस का 1 विधायक कांग्रेस के पक्ष में करेगा क्रॉस वोटिंग जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारे पास 30-31 वोट हैं। के. श्रीनिवास गौड़ा ने व्यक्त किया है कि वह कांग्रेस को वोट देंगे। अब देखते हैं।

Bengaluru | We have confidence that we have 30-31 votes. K Srinivasa Gowda has expressed that he will vote for Congress. Now, let us see: HD Kumaraswamy, JD(S) leader, on the Rajya Sabha elections pic.twitter.com/CmnEBzWNmr — ANI (@ANI) June 10, 2022

Bengaluru | CT Ravi is BJP Gen secretary, so how did he enter Congress office?...This shows that CT Ravi went to meet Siddaramaiah for his cooperation in the victory of the BJP candidate: HD Kumaraswamy, JD(S) leader pic.twitter.com/N9rLwWEHys— ANI (@ANI) June 10, 2022