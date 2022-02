किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप, केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए 9 दिसंबर के वादे, अन्नदाता की रक्षा के लिए देशभर में जाने का ऐलान

किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने तेवर अभी नरम नहीं हुए हैं। टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। यही नहीं इसके साथ ही राकेश टिकैत ने अन्नदाताओं की रक्षा को लेकर बड़ा ऐलान भी किया।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश सिंह टिकैत ( Rakesh Tikait ) ने एक बार फिर अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं। दरअसल टिकैत ने आरोप लगाया है कि, एक साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के खत्म होने के दौरान केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे अन्नदाताओं के साथ किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। टिकैत ने इसको लेकर बकायदा ट्वीट भी किया है।

Rakesh Tikait Blamed Center for Not Fulfill their Promises of December 9