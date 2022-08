जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। राकेश टिकैत जंतर-मंतर पर चल रहे बेरोजगारों के धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी से दिल्ली आ रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता को गाजीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी है कि 22 अगस्त को किसान दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। राकेश टिकैत बॉर्डर पर धरना देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी खुद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर दी है।

Rakesh Tikait detained by Delhi police on way to Jantar Mantar protest