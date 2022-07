बिहार में अक्टूबर से बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे राकेश टिकैत, किसानों से कही ये बात

बिहार पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एक दिन किसान का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी दौरान उन्होंने किसानों से उनकी स्थिति सुधारने के लिए कहा कि वह बिहार में किसानों की आवाज बुलंद करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत तीन दिन के दौरे पर सोमवार को बिहार पहुंचे हैं। यहाँ पहुंच कर उन्होंने कहा है कि बिहार में किसानों की स्थिति काफी ख़राब है। यहां सूखे की समस्या से राज्य के ज्यादातर हिस्से में किसान परेशान हैं। सरकार भी किसानों की मदद नहीं कर रही। मंडी सिस्टम भी बिहार में खत्म कर दिया गया है। इसी दौरान उन्होंने किसानों से उनकी स्थिति सुधारने के लिए कहा कि वह बिहार में किसानों की आवाज बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे।

Rakesh Tikait Says Will Launch Big Agitation In Bihar From October