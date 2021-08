Raksha Bandhan 2021 Funny Memes : रक्षाबंधन पर बहुत पसंद आ रहे भाई-बहनों को यह मजेदार मिम्स

रक्षाबंधन का पर्व देशभर में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी सजाने लगी है। वही सोशल मीडिया पर भी रक्षाबंधन पर्व की रोनक मिम्स और बधाई संदेशों के माध्यम से देखने को मिल रही है।

When you giving only ₹50 to your sister on rakhsabandhan..



Le sister :#HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/3xVroETSnY — Arya Stark (@aryaeddardstark) August 3, 2020

#HappyRakshaBandhan



When sister asks for iPhone from her unemployed brother on raksha bandhan..



Le brother : pic.twitter.com/lHofguAZ7C — Arya Stark (@aryaeddardstark) August 3, 2020

रक्षाबंधन पर सोशल मीडिया पर चल रहे मिम्स में कई कॉमेडी फिल्मों के बेहतरीन सीन का उपयोग किया गया है। यह सीन वैसे ही काफी मजेदार है। लेकिन इन पर मिम्स बनाया गया, तो यह और भी मजेदार हो गए। इनमें अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, परेश रावल जैसे कलाकारों के बेहतरीन सीन लिए गए हैं। जो दर्शकों के लिए वैसे ही मनोरंजन का केंद्र होते हैं। इन को देखकर हर कोई उन्हें फिर से फारवर्ड कर अपने परिजनों मित्रों और भाई बहनों को भेजकर आंनद ले रहे हैं। इसी के साथ सुबह से ही रक्षाबंधन के बधाइयों वाले संदेश का दौर चल रहा है। कोई लिखकर मैसेज भेज रहा है। तो कोई फोटो चित्र के माध्यम से एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है। कुछ भाई बहनों ने तो राखी वाले फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए हैं।