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जम्मू में राम माधव का कांग्रेस पर बड़ा बयान, बोले- चुनावी जीत नहीं, अराजकता के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है विपक्षी पार्टी

BJP Ram Madhav: चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा नेता ने विपक्ष की मंशा पर संदेह जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संघर्ष को संस्थाओं के खिलाफ अभियान में बदलने की कोशिश हो रही है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Updated: 3 Nov 2026, 4:01 PM IST

Ram Madhav Congress Rahul Gandhi Election

Ram Madhav : 'अराजकता से सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस', राम माधव का बड़ा आरोप (फोटो सोर्स: ANI)

Election Controversy India: भारत का चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म है, और इस बीच BJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राम माधव ने जम्मू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है । प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधव ने साफ कहा विपक्ष सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक राजनीति के पूरे मिजाज को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वे चुनावी प्रक्रिया पर शंका फैलाकर जनता में अविश्वास बढ़ा रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जम्मू में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से भाजपा को पराजित करने के बजाय देश में भ्रम और अविश्वास का वातावरण बनाने में जुटा है।

ठीक है, चुनाव आयोग भी चुप बैठा नहीं है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, और इन आरोपों पर एक्शन लिया है। माधव ने साफ कहा, विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, लेकिन BJP अपनी बात जनता के सामने साफ और खुलकर रखेगी।

Election Commission Controversy India: 'लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करना प्राथमिकता नहीं'

इसके बाद उन्होंने एक और गहरा आरोप लगा दिया। माधव का कहना था कि कांग्रेस का असली मकसद अब चुनाव जीतना भी नहीं रहा अब उनका सारा फोकस सत्ता में बैठे लोगों को कमजोर करने, अराजकता फैलाने और लोगों में नाराजगी भरने पर है। उनके मुताबिक, जब कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता बदलने की बात करती है, तो उसकी वैल्यूज ही मिट्टी में मिल जाती हैं।

माधव ने पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और नेपाल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी लीडर्स सोशल मीडिया और पब्लिक बयान देकर ये जताने लगे हैं कि भारत में भी ऐसे हालात आ सकते हैं। उनके नजरिए में, जब कांग्रेस और राहुल गांधी BJP या मोदी को बैलेट बॉक्स में नहीं हरा पाए, तो अब नए रास्ते तलाश रहे हैं।

चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस

चुनाव आयोग की बात करें तो, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के हाथ में चुनावी प्रक्रिया की पूरी कमान है। वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग सिस्टम और नियमों की देखरेख तक सबकुछ। ट्रांसपेरेंसी और मजबूत वोटर लिस्ट लोगों के भरोसे की रीढ़ हैं। पहले भी चुनावी गड़बड़ियों के मामले उठे हैं और तब-तब संस्थाओं को खुद को साफ डेटा और कागजों के दम पर सही साबित करना पड़ा है।

'कांग्रेस की अराजक सोच को सफल नहीं होने देंगे'

अंत में, माधव ने दोहराया BJP विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही “अराजकता” को सफल नहीं होने देगी। असली बदलाव चुनावों से आता है, न कि गड़बड़ और अस्थिरता से। उन्होंने फिर जोर दिया कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक सिस्टम की रक्षा के लिए खड़ी है और कांग्रेस की गड़बड़ी की कोशिशों का खुलेआम विरोध करेगी।

जम्मू में माधव का बयान यह साफ बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई अब सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक नहीं रुकी। बात सीधी डेमोक्रेसी की विश्वसनीयता, संस्थाओं की मजबूती, और सत्ता की अदला-बदली के असली मायनों तक जा पहुंची है।

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Updated on:

3 Nov 2026, 4:01 PM IST

Published on:

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