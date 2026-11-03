जम्मू में राम माधव का कांग्रेस पर बड़ा बयान, बोले- चुनावी जीत नहीं, अराजकता के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है विपक्षी पार्टी

Election Controversy India: भारत का चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म है, और इस बीच BJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राम माधव ने जम्मू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है । प्रेस कॉन्फ्रेंस में माधव ने साफ कहा विपक्ष सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक राजनीति के पूरे मिजाज को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वे चुनावी प्रक्रिया पर शंका फैलाकर जनता में अविश्वास बढ़ा रहे हैं।