रामदास अठावले ने कसा अधीर रंजन चौधरी पर तंज, कहा - 'उनका नाम है अधीर लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधीर'

रामदास अठावले ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अपना दिमाग इसी तरह चलाते हैं जिससे पूरे देश का अपमान होता है। राष्ट्रपति पद का उन्होंने अपमान किया है। राष्ट्रपति महिला का उन्होंने अपमान किया है। उनको अपना पद तत्काल छोड़ देना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी विवादों में हैं। उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीति गरमा गई है। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अधीर रंजन चौधरी का तंज कसा है। उन्होंने उनका नाम लेते हुए काह कि उनका नाम है अधीर लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधीर। दरअसल, कांग्रेस नेता ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति के लिए ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द का उपयोग किया, जिसको लेकर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है।

