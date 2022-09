PM CARES Fund: रतन टाटा समेत कई बड़े दिग्गजों को नियुक्त किया पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी

PM CARES Fund: मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक विजन मिलेगा।

आज प्रधनमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ बैठक की। ये बैठक मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई जिसमें केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नामित ट्रस्टी शामिल हुए। इस बैठक में दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के चेयरमैन रत्न टाटा को मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें PM Cares Fund का नया ट्रस्टी नियुक्त किया। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी इस फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। इसकी जानकारी PMO द्वारा दी गई।

